حليمة بولند تنشر المزيد من الصور الجريئة

يبدو ان الاعلامية الكويتية حليمة بولند لا تعير الانتقادات التي تتعرض لها بسبب صورها الجريئة اي اهتمام.

فقد نشرت حليمة بولند المثيرة للجدل صور جديدة أطلت بها بفستان قصير عرضها مثل للعادة لانتقادات لاذعة.

وكانت حليمة قد نشرت قبلها صورة لها ظهرت فيها وهي تجلس على العشب في أحد الاماكن في العاصمة الفرنسية باريس.

جدير بالذكر انه بالرغم من كثرة الانتقادات، الا هناك الكثيرين الذين يثنو على حليمة بولند وجرأتها اذا علق احدهم: “استمري وماعليك من الردود السلبية ،، حليمة نجمة وملكة جمال الخليج الاولى” فيما قال اخر: “‏الزين عندنا والشين حولينا😍😍 ‏أحلى واحد ‏الله تبارك الرحمن”.