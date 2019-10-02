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حليمة بولند محاطة بعدد من الرجال بالعباءة وغطاء الرأس.. ما قصة الضحك والصراخ؟ ومتهمة بلفت الأنظار

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haleema

حليمة بولند

أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة كبيرة من الجدل، بعد ظهورها في أحد الأماكن العامة محاطة بعدد من الرجال.

وفي التفاصيل أنها بدت في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وهي تقوم بالتصوير بواسطة هاتفها في ما بدا أنه صالة للأعراس.

ولوحظ أنها ترتدي العباءة وغطاء الرأس وأن المكان خال إلا من الرجال وسمع صوت بعضهم يقومون بتصويرها وينادونها بصوت مرتفع ويضحكون ويرحبون بها بطريقة لفتت انتباه عدد كبير من المتابعين.
وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة في أوساط هؤلاء حيث سخر منها بعضهم فيما أعرب بعضهم الآخر عن استغرابه طريقة الترحيب التي اعتمدها الرجال.

وحقق على أحد تلك الحسابات أكثر من 63 ألف مشاهدة. ويشار إلى أن الإعلامية أثارت الانتقادات بسبب ظهورها في وقت سابق في فيديو مرتدية عباءة ضيقة مكشوفة الكتفين وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات واتهمها بعض المتابعين بأنها تسعى إلى لفت أنظار الرجال كبار السن.

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