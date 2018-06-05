حليمة بولند: من راقب الناس مات هماً فيا ريت كل واحد يراقب نفسه

خرجت الإعلامية الكويتية المعتزلة ​حليمة بولند​ عن صمتها وردت على كل الأخبار التي تحدثت عن عودتها عن قرار إعتزالها، وانفصالها عن زوجها.

حليمة بولند ردت على كل الشائعات التي طالتها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت بولند في الفيديو الى انها لم تعود عن اعتزالها لكنها سبق ان وقعت عقوداً قبل الإعتزال ويجب عليها ان تلتزم بها وقالت: “إستحوا على دمكم ولا تروجون إشاعات كاذبة عن الإنفصال بهدف الشهرة وزيادة المشاهدات والمتابعين”.

واضافت: “آخر نصيحة: من راقب الناس مات هماً . فيا ريت كل واحد يراقب نفسه وحياته أحسن من مراقبة حياة الناس واختراع القصص والحكايات عن حياتهم، وشكراً”.