حليمه بولند تجتمع مع فوزيه الدريع في “فوز كشمير 4″… فيديو

أعلنت الإعلامية حليمة بولند عن تحضيرها لبرنامج جديد يحمل عنوان “فوز كشمير 4″، مع صديقتها الدكتورة فوزية الدريع، لتقديم الاستشارات الخاصة بالنساء والرجال.

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وقالت “بولند”، في تدوينة قصيرة نشرتها عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”” “ترقبوا المفاجآة، أنا والدكتورة فوزية الدريع، قريبا إن شاء الله”.

وأضافت الإعلامية الكويتية في فيديو مصور، ظهرت فيه برفقة “الدريع”، وقالت: “سأكون معكم في برنامج (فوز كشمير 4)، سيذاع عبر تطبيق سناب شات”، كما تحدثت مواطنتها “فوزية” عن تفاصيل البرنامج، الذي سيتناول كل ما يخص عالم الرجال والنساء في كافة الموضوعات، مشيرة إلى أن “حليمة” ستقدم خبرتها في فن التعامل مع الرجال، خاصة أن لديها خبرة في معرفة سيكولوجية الرجل، وستعطي النساء المعلومات الخاصة بالرجال.