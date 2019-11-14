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حمادة هلال يكشف حقيقة زواجه بالسر.. وهل رزق بطفلة ؟

بواسطة -
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hamada helal k

حمادة هلال

نشر الفنان المصري ​حمادة هلال​ صورة له وهو يحمل فتاة صغيرة بين يديه، وروى عن تعرضه لموقف ‏غريب بسببها.
فبعد ان انتشرت هذه الصورة في السابق وقال البعض انها ابنته، فظنت زوجته واولاده انه متزوج بالسر، علق: “بسم الله مشاء الله على ‏جمال البنوته القمر دي، وطبعا مش ولد زي ما الناس فاكره وكاتبه في الاخبار انه ابني بس ربنا يحفظها ‏ويخليها لاهلها هي مش بنتي بس الصورة دي عملتلي مشاكل مع ولادي وافتكروني متجوز على مامتهم ‏ومخلف من وراهم”.‏
وتابع: ” بس طبعاً ربنا يخليلي مراتي وولادي وربنا يحفظ البنوته الجميله دي وبرجع اقول تاني لكل المواقع دي ‏مش بنتي”.‏

 

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بسم الله مشاء الله على جمال البنوته القمر دي وطبعا مش ولد زي ما الناس فاكره وكاتبه في الاخبار انه ابني بس ربنا يحفظها ويخليها لاهلها هي مش بنتي بس الصورة دي عملتلي مشاكل مع ولادي وافتكروني متجوز على مامتهم ومخلف من وراهم😂😁 بس طبعاً ربنا يخليلي مراتي وولادي وربنا يحفظ البنوته الجميله دي وبرجع اقول تاني لكل المواقع دي مش بنتي

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