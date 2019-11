حمادة هلال يكشف حقيقة زواجه بالسر.. وهل رزق بطفلة ؟

View this post on Instagram

بسم الله مشاء الله على جمال البنوته القمر دي وطبعا مش ولد زي ما الناس فاكره وكاتبه في الاخبار انه ابني بس ربنا يحفظها ويخليها لاهلها هي مش بنتي بس الصورة دي عملتلي مشاكل مع ولادي وافتكروني متجوز على مامتهم ومخلف من وراهم😂😁 بس طبعاً ربنا يخليلي مراتي وولادي وربنا يحفظ البنوته الجميله دي وبرجع اقول تاني لكل المواقع دي مش بنتي