الصفحة الرئيسية فن حمادة هلال يوجه رسالة إلى المصارع ” جون سينا “

حمادة هلال يوجه رسالة إلى المصارع ” جون سينا “

بواسطة -
0 43

نشر الفنان والمصارع الأمريكي ” جون سينا ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” والتي كتب فيها قائلا : ” كل ثانية تضيع هي ثانية ضائعة ” .

الأمر الذي أثار إعجاب الفنان المصري ” حمادة هلال ” لوجود شبه بين هذه الجملة وبين الجمل التي اشتهر بها هلال من حيث تكرار المعنى .

فأعاد حمادة هلال نشر التغريدة عبر حسابه على موقع تويتر وكتب في تعليقه عليها : ” الله عليك يا عم چون .. حبيب قلبي من أيام فيلم حلم العمر ” .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.