حملة انتقادات ضد محمود العسيلي في مصر بعد منشور أساء لميريام فارس من خلاله !

انتقادات شديدة، كانت من نصيب الفنان محمود العسيلي، على مدار الساعات الماضية، وواجه اتهامات بـ”العنصرية والتنمر”، بسبب استخدامه لفظ “كارتة”، لدى هجومه على الفنانة ميريام فارس.

وهاجم العسيلي فارس، بعد تصريحات لها اعتبرت من خلالها أنها “ثقيلة على مصر”، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “كارتة وخنفة… عشان كده أنتِ تقيلة على مصر”، الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من الجمهور، لا سيما الفتيات، حيث تستعمل كلمة “كارتة” للدلالة على الشعر المجعد، وتستعمل كشتيمة في مصر.

كارته و خانفة .. عشان كدا إنتي تقيلة على مصر — Mahmoud El Esseily (@Esseily) June 23, 2019

وأعربت إنجي أبو السعود مقدمة برنامج “شاكب راكب” عبر قناة “الحياة”، عن استيائها الشديد من استخدامه لفظ “كارتة”، إذ قالت في حسابها عبر “فايسبوك”: “كارتة دي ما بتدلش علي أي حاجة غير إنك رجعي وعنصري وما شوفتش أي فيديو للمهارات الاجتماعية، في حياتك وحاجات كتير أوي مش فاضية أرصهالك علشان أنت مفيش منك رجا”.

إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو اكرت احب اقولكو ان أمي شعرها أكرت و أنا كنت اكرت قبل ما أبقى اقرع 😅و باعتذر لو سببت آي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوه بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدا .. أنا اقصد واحده بس خانفه و كارته استهزئت بمصر فقلت اردحلها شوية بالبلدي 👊🏽 — Mahmoud El Esseily (@Esseily) June 24, 2019

وقال حساب لفتاة تدعى إيمان: “عسيلي عنده مشكلة في دماغه وإحساسه بالأنا بقى محتاج علاج”، فيما قال محمد: “مش فاهم ليه حد ممكن يتريق على شعر حد وهو أقرع!”، بينما تساءلت زينب: “هي ظاهرة تطويل اللسان من المشاهير بقت حاجة عادية خلاص؟!”.

يذكر أن فارس اعتذرت عن تصريحاتها التي اعتبرت مسيئة لمصر، موضحة أن “اللهجة اللبنانية فتحت المجال لسوء الظن”، وفق تعبيرها.