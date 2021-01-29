شارك الفنان المصري عمرو يوسف متابعيه على احد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة طريقة رصدت لحظات لعبه مع ابنته الصغيرة “حياة”.

وظهر عمرو يوسف، فى الصورة التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، مع ابنته وهى تقوم بلصق “الاستيكرات” على وجهه، بينما بدا وهو مستسلم تماما لها، معلقا على الصورة: “تفتكروا أقدر أفتح بقى؟.. حياة عمرو يوسف”.

ويشارك الفنان عمرو يوسف فى مسلسل “الملك” المأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشاركه في المسلسل كل من صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، وآخرين

. مسلسل “الملك” إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث.