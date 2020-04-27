نشر المخرج المصري ” خالد يوسف ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” انتقد فيها بعض المسلسلات التي يتم عرضها في الموسم الرمضاني الحالي .

والتي جاءت دون المستوى الذي يليق بالمشاهد وعدم وجود محتوى درامي أو رسالة منها .. وأن بعض الأعمال التي تقدم يستحق أصحابها أن يقدموا للمحاكمة على حد قوله .

فكتب قائلا : ” حظر كامل في باريس جعلني أشاهد مسلسلات رمضان .. فيه أعمال تستحق الثناء وأخرى متوسطة وأعمال تستحق أن يقدم أصحابها لمحاكمات فنية عاجلة ” .

وتابع خالد يوسف : ” مبدئيا المخرجة اللي بجد كاملة أبو ذكري ومعها نيللي كريم وآسر ياسين وبقية صناع 100 وش يستحقون مننا تحية كبيرة .. هل نقول باقي رأينا ولا بلاش ” .