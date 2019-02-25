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خبر زواج أنغام يوقع الفنانة شذى في مأزق.. والسبب!؟

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angham ahmad ibrahim

وقعت الفنانة شذى في مأزق بعد ان علقت على خبر زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وقالت: “مبروك” الا انها ردت قائلة انها استغلت وما قالته ليس ما تم تحليله.

وكتبت شذى على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي : “توضيح بسيط كان ليا مقابلة من كام يوم، نازل بعنوان شذى تؤكد زواج أنغام وأحمد إبراهيم، وجالي تعليقات كتير، فحبيت أوضح أنا لا أكدت ولا نفيت، أنا المذيعة قالتلي تقولي إيه لأنغام وأحمد إبراهيم على زواجهما، وأنهما أعلنا خلاص رسمي”.

وأضافت: “كان ردي مبروك لا أكثر ولا أقل لأني صديقة لأحمد إبراهيم سنين ولأنغام وياسمين زوجة أحمد الأولي، التوضيح ده علشان أنا مبحبش يتقال على لساني أي تصريحات دي حاجة أصلا متخصنيش”.

واختمت حديثها: “من فضل السادة الصحفيين المحترمين ميربطوش اسمي بمانشيتات من خيالهم أحمد وأنغام صحابي وبحبهم وياسمين عيسى صاحبتي وبما إنها لسه زوجة أحمد ولسه على زمته دي حياتهم يمشوها بطريقتهم أنا لا ليا في التأكيد أو النفي”.

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