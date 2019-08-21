خدود وشفتا بسمة بوسيل تشعلان المواقع وتلفت الأنظار.. ما الغريب فيهما؟

نشرت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام”، صورة التقطت لها أثناء وجودها في أحد المنتجعات البحرية.

وبدت فيها وهي ترتدي ملابس صيفية باللون الوردي مغطية شعرها بالتوربان.

إلا أنها لفتت الأنظار بشكل وجهها الذي بدا منتفخاً وغريباً وخصوصاً عند الخدين والشفاه.

ويشار إلى أنها جذبت الأنظار مؤخراً بالإطلالة التي اعتمدتها أثناء احتفالها بيوم ميلاد زوجها الفنان تامر حسني في الساحل الشمالي بحضور عدد من أصدقائهما.

ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صورة جمعتهما والتقطت خلال المناسبة وأرفقتها بالتعليق: “كل سنة وأنت حبيبي، كل سنة وأنت ناجح، كل سنة وأنت أحن زوج وأب في الدنيا، ربنا يحفظ لي ولأولادنا ولكل عائلتك وجمهورك الكبير الذي يحبك”.

وتألقت بفستان قصير باللون الكحلي من دون أكمام اثار إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين.