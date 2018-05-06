خروج خالد حلمي وتأهل هالة المالكي لنهائي The Voice

خرج المتسابق المصري خالد حلمي من الحلقة النصف نهائية من برنامج اكتشاف المواهب “The Voice”، بعد حصول المتسابقة هالة مالكي على أكبر نسبة تصويت من الجمهور.

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وظهر على وجوه أعضاء لجنة التحكيم الحزن الشديد بعد خروج خالد من التصفيات خاصة النجمة اللبنانية إليسا، التي بكت لخروجه.

وعلى الرغم من قوة أداء المتسابق وتألقه على المسرح، وإشادة أعضاء لجنة التحكيم بصوته، إلا أن متابعي البرنامج لم يصوتوا له؛ ليتأهل للمرحلة النهائية.

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب “The Voice” يذاع كل سبت على فضائيات “MBC”، ويشارك في لجنة تحكيمه كل من المطربين محمد حماقي وعاصي الحلاني وإليسا وأحلام.