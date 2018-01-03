خطوبة باريس هيلتون وكريس زيلكا.. فيديو فن

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أكّدت إحدى الصحف العالمية إعلان خطوبة المغنية وعارضة الأزياء الأميركية “​باريس هيلتون​” من حبيبها “​كريس زيلكا​”، كما أنّها ارتدت خاتم الخطوبة المرصّع بالألماس.

وكانت هيلتون قد كشفت مؤخراً بأنها ترغب بإنجاب أكثر من طفل من حبيبها وأنها لم تكن تعتقد أنها ستجد شخصاً يكون حبيباً وصادقاً وأهلا للثقة من جديد.

فها هي حفيدة ووريثة مؤسس فنادق هيلتون في العالم “كونراد هيلتون” تعيش لحظات سعيدة مع خطيبها، إذ نشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التوالصل الاجتماعي صور جمعتها معه، وعلّقت قائلة: ” قلت نعم، أنا سعيدة بخطوبتي من حب حياتي، صديقي العزيزي وصديق روحي. المخلص، المحبوب وصاحب القلب اللطيف. أشعر بأنّني أسعد فتاة في العالم.. أنت كالحلم الذي تحقق…شكرا لرؤيتي تلك الحكاية الموجودة بالفعل”