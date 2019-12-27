خطوبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

احتفلت الفنانة المصرية هنادي مهنى بخطوبتها على الفنان أحمد خالد صالح، اليوم الجمعة، في أجواء عائلية بسيطة.

نشر صالح عدة صور من الحفل عبر حسابه على انستغرام، وعلق كاتبا: “ربنا ميحرمني منك واعرف أسعدك بقيت حياتنا”.

كما نشر المصور الخاص لخطوبة الفنان أحمد خالد صالح وهنادي مهنى، صورة لحضور الفنان تامر حسني أثناء الخطوبة.

جدير بالذكر أن هنادي مهنا شاركت في بطولة مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في شهر رمضان ‏الماضي، ‏مع ‏ياسمين صبري، وفاء ‏عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، أحمد حاتم، ‏إدوارد، ‏أحمد ‏صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد ‏جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد ‏الناصر، ‏مصطفى ‏درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، ‏وإنتاج ‏‏“سينرجي‎”.‎