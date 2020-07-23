ظهرت خطيبة المطرب المصري “أحمد سعد” الجديدة للمرة الأولى علنا برفقته، أثناء احتفالهما سوياً بيوم ميلادها، مستعينا بصديقه مطرب المهرجانات “عمر كمال”، ونشر سعد أول صورة تجمعه بخطيبته الجديدة “علياء بسيوني” وعدد كبير من صديقاتها الذين حضروا الاحتفال المقام داخل منزل سعد في القاهرة الجديدة.

حيث تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو قصير من حفل عيد الميلاد قام بنشره مطرب المهرجانات عمر كمال وهو يقدم لخطيبة سعد أغنية “بنت الجيران”، كما نشر أحمد سعد صوره معها من حفل عيد ميلادها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث هنأها بعيد ميلادها، وقال لها: “كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي”.

خطيبة الفنان “أحمد سعد” الجديدة

صورة تشهد ظهور أحمد سعد مع خطيبته علياء بسيونى أثناء الأحتفال بعيد ميلادها

يُشار إلي أن خطيبة أحمد سعد الجديدة “علياء بسيوني” من خارج الوسط الفني، وأكد البعض إنها تملك متجرا لبيع الأزياء النسائية الفاخرة،

علياء البسيونى مالكة لمتجر متخصص في بيع الأزياء النسائية

في ذات السياق، كان الفنان أحمد سعد قد كشف مؤخرا عن استعداده للزواج قريبا خلال العام الجاري 2020، مؤكدا أن هوية العروس الرابعة ستكون مفاجأة ولكنها من خارج الوسط الفني، لأنه قرر عدم الزواج من فنانة مجددا، وأشار إلى أن النزاع القانوني بينه وبين طليقته الفنانة “سمية الخشاب” حول حقوقها الشرعية لا يزال متداولا أمام المحاكم، وإنه حريص على أن يمنحها كل حقوقها من أجل إرضاء الله فقط.

وأضاف أحمد سعد، خلال استضافته ببرنامج mbc trending، قائلًا: إن شاء الله .. بإذن الله قريب”، وأشار في تصريحات سابقة للبرنامج أن العروس لن تكون من الوسط الفني، فهو لا يريدها من الوسط.