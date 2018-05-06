خطيب شيماء سيف يعلق على صورة حضنه لها

نشر محمد كارتر صورة حضنه لخطيبته الفنانة شيماء سيف وذلك عبر حسابه على انستغرام وعلق عليها قائلا :”لو قولت كل كلام الدنيا علشان أترجم إحساسي في اللحظة دي مش هيكفي ولو لميت كل كلام الأغاني والشعر اللي في الكون برده مش هيكفي .. هاسيب الصورة تتكلم”

يذكر أن شيماء وكارتر احتفلا بعقد قرانهما الجمعة الماضي بحضورعدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي شهد على العقد، كما تواجد كل من “دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان، عمر السعيد، ليلى عز العرب، محمد علي رزق، روجينا، الدكتور أشرف زكي، شريف باهر، سارة درزاوي، أحمد صيام، ماجد المصري، هشام جمال، كريم عفيفي، رامي وحيد، محمد أنور، محمد أسامة، كارمن سليمان، مصطفى جاد، وليد يوسف ونجله يوسف، تامر عاشور، محمد عز، ندا موسى”.