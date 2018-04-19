خمسة مسلسلات مصرية على تعرض على CBC في رمضان 2018… تعرف عليها!

أطلقت شبكة CBC الصور الأولى لمسلسلاتها الخمسة التي ستعرض على شاشتها خلال شهر رمضان 2018.

والمسلسلات هي كالتالي:

1 – عوالم خفية

“عوالم خفية” للزعيم عادل إمام صاحب الجماهيرية الكبيرة، إذ يعد وجود عادل إمام على cbc حدثًا لافًتا للانتباه، حيث نجحت الشبكة التي تتمتع بجماهيرية كبيرة، في الحصول على مسلسل الزعيم الذي يُعرض حصريًا داخل مصر، وهو عوالم خفية، بطولة سمير غانم، وفتحي عبدالوهاب، ومي سليم، وبشرى، وهبة مجدي، وصلاح عبدالله، وأحمد وفيق، ونور قدري، وأسامة عباس، وخالد أنور، وسارة نور، ومحمود فارس، وأحمد عبدالله محمود، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام، وتدور أحداث المسلسل حول كاتب صحفي وروائي شهير، يقع تحت يده مذكرات فنانة شهيرة تفضح مسؤولين بتهمة الفساد بينهم شخصيات قريبة منه.

2 – طايع

كما تعرض القناة مسلسل “طايع” من بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة صبا مبارك وعمرو عبدالجليل ومحمود البزاوي، وإخراج عمرو سلامة، ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب، والذي تدور أحداثه حول الشاب الصعيدي “طايع” خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن يقع له عددٌ من المشاكل والمفارقات المثيرة.

3 – رحيم

المسلسل الثالث لـCBC هو “رحيم” من بطولة الفنان ياسر جلال، ويجسد من خلاله شخصية رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يُفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشردوا أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته، وهو من بطولة الفنانة اللبنانية نور، والفنانين محمد رياض، وطارق عبد العزيز، ودنيا عبد العزيز، والراقصة دينا، وإيهاب فهمي، وصبرى فواز، وحسن حسني، وسامي مغاوري، وآخرون، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

4 – الوصية

تعرض شاشة cbc أيضًا المسلسل الكوميدي “الوصية” من بطولة أكرم حسني، وأحمد أمين، وريم مصطفى، وسارة سلامة، وهو من تأليف مصطفى حلمي وأيمن وتار، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ويعتبر العمل حالة خاصة عن باقي المسلسلات، فهو يدور في إطار كوميدي بحت، ويعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وتدور قصته حول شابين أحدهما من أسرة ثرية والآخر نجل شخص يعمل لدى هذه الأسرة، ويعد دوبلير له، يقوم بكل شيء بدلا عنه، وبعد وفاة الأب يقع هذا الابن الثري في مأزق بسبب وصية تركها الأب.

5- ليالي أوجيني

كذلك تعرض cbc لجمهورها مسلسل “ليالي أوجيني” يشارك في بطولته كلٍ من ظافر العابدين وأمينة خليل، وانتصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وخالد كمال، ومريم الخُشت، ومراد مكرم، وليلى عز العرب، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي بحت في حقبة الأربعينات، تحديدًا عام 1946، وتجسد أمينة خليل في المسلسل دور “كاريمان” التي تهرب للعيش في بنسيون تمتلكه الفنانة انتصار، حيث تختبئ عندها بعد أن يطردها زوجها من القصر الذي كانت تعيش فيه لتبدأ الأحداث في التصاعد بشكلٍ دارمي مثير.