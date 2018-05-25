خمنوا المبلغ المالي الذي تقاضته اليسا مقابل غناء تتر مسلسل “مع سبق الاصرار”!

تركز الممثلة ​غادة عبد الرازق​ في اختيار اغنيات التتر الخاص بأعمالها الدرامية وتحرص على اختيار نجم او نجمة مميزة للأغنية، وبالفعل في اغنية “عشت وشفت” اقترحت عبد الرازق أن تغني التتر الفنانة اللبنانية ​اليسا​ نظرا للنجاح الكبير الذي حققته من قبل بأغنية مسلسل “مع سبق الاصرار”، وقد علم موقع الفن بأن اليسا حصلت على 50 ألف دولار مقابل تأدية هذه الأغنية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان ​عمرو مصطفى​.

مسلسل ضد مجهول من بطولة غادة عبد الرازق وفراس سعيد وروجينا ودياب وهو من تأليف ​أيمن سلامة​، وإخراج ​طارق رفعت​.