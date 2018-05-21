خمنوا ثمن فستان نانسي عجرم في قربانة إبنتها الكبرى ميلا!

أثار الفستان الأبيض الّذي ظهرت فيه الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بحفل أول قربانة لإبنتها الكبرى ميلا إعجاب الآلاف من المتابعين.

الفستان تميّز بقماشه الكروشيه، وبالتفريغات في القسم السفلي من الفستان، وهو من توقيع دار الأزياء العالمية Lela Rosek، وبلغ ثمنه 1,895 دولار أميركي.

ارتدت نانسي على هذا الفستان الّذي جمع بين العصري والكلاسيكي صندالا أبيضا، واعتمدت تسريحة شعر خفيفة، والماكياج كذلك الحال.

كانت عجرم قد نشرت على صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور التي التقطت من وحي هذا الحفل الّذي حضره أفراد من عائلتها والأصدقاء.