خمنوا قيمة التأمين على ابتسامة جوليا روبرتس.. لن تصدقوا المبلغ خيالي!

كشفت مصادر مقربة من الممثلة العالمية ​جوليا روبرتس​ اسرارا قد لا يعرفوها الكثيرون عنها اولا كرمها الزائد خصوصا على نفسها واهتمامها بشكلها وخصوصا ابتسامتها المعروفة بها.

وقبل سنوات قررت الممثلة جوليا روبرتس ان تؤمّن على ابتسامتها بقيمة مادية كبرى كونها وجه اعلاني للعديد من الماركات العالمية ومستحضرات التجميل وتلعب ابتسامتها دورا مهما في استقطاب عروض العمل هذه عليها لذلك اتخذت هذا القرار وحسب المصادر عينها وتبلغ قيمة التأمين على ابتسامتها 30،000،000 دولار وهو مبلغ كبير جدا وثروة كبيرة وضمانه لها في حصل تعرضت لاي حادث.