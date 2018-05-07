خمنوا كم بلغ سعر فستان أحلام في الحلقة الماضية من “ذا فويس”؟ ما رأيكم بإطلالاتها ؟

كعادتها تحدث الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الجدل حول إطلالاتها ولاسيما حالياً ضمن مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج “​ذا فويس​” وتجذب الأنظار إلى اللوكات الخاصة التي تعتمدها وتتميّز بها.



ومؤخراً وخلال الحلقة الماضية والتي هي قبل الحلقة النهائية، كانت أحلام حديث الناس والجمهور لناحية إطلالتها وخاصةً فستانها الأنيق ذات اللون البني والذي إختارته من دار أزياء عالمية.



وبعد إشادت الكثيرون بإطلالتها هذه، وتداول صورها على صفحات الموضة والأزياء وبعضها التي تهتم بأسعار فساتين النجمات، ذُكر أن الفستان يبلغ سعره 29.100 ريال سعودي أي 7.759 دولاراً أميركياً.

ومن ناحية أخرى اثنى المتابعون على لوك الشعر والمكياج الذي إعتمدته أحلام والذي أتى مكملاً لإطلالتها الناجحة.



