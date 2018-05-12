خمنوا لمن قال أحمد السعدني “بعشقها”؟

خلال نقاش حصل بين الممثل المصري ​أحمد السعدني​ ومتابعيه على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طرح عليه أحد المعجبين ما اذا كان يحب أغنيات الفنانة اللبنانية ​اليسا​، ليرد بدوره السعدني قائلا “بعشقها”.

“الكبريت الأحمر” بجزئه الثاني هو آخر أعمال الممثل أحمد السعدني، والذي كان من تأليف وإخراج عصام الشماع، بطولة أحمد السعدني، داليا مصطفى، ريهام حجاج، عبد العزيز مخيون وسيمون وحازم سمير.