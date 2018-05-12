الصفحة الرئيسية فن خمنوا لمن قال أحمد السعدني “بعشقها”؟

خمنوا لمن قال أحمد السعدني “بعشقها”؟

بواسطة -
0 48
Ahmad Elsaadany11

خلال نقاش حصل بين الممثل المصري ​أحمد السعدني​ ومتابعيه على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طرح عليه أحد المعجبين ما اذا كان يحب أغنيات الفنانة اللبنانية ​اليسا​، ليرد بدوره السعدني قائلا “بعشقها”.
“الكبريت الأحمر” بجزئه الثاني هو آخر أعمال الممثل أحمد السعدني، والذي كان من تأليف وإخراج عصام الشماع، بطولة أحمد السعدني، داليا مصطفى، ريهام حجاج، عبد العزيز مخيون وسيمون وحازم سمير.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.