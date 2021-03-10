كشفت الفنانة المصرية سماح أنور خلال لقائها مع الإعلامي جمال عنايت، والإعلامية نانسي مجدي في برنامج “القاهرة اليوم” المذاع على قناة “ألفا”، كواليس دخولها عالم الطبخ الاحترافي، وإعداد الوجبات في المنزل للزبائن، أو ما يعرف بالـ”كاترينغ”.

وأوضحت أنها درست الطبخ في فرنسا لمدة سنتين وحصلت على شهادة في الطهو، وأصبحت ملمة بإعداد الوصفات السويسرية واليابانية والشرقية والفرنسية والإيطالية، والحلويات والمعجنات، قبل أن تعمل في هذا المجال لعامين، لكنها توقفت لأن العمل بمفردها كان مرهقاً جداً.

وقالت إنها كانت تقوم بكل تفاصيل الـ”كاترينغ” بنفسها، فتبدأ يومها في السادسة صباحاً بالتجهيزات اللازمة، ثم تخرج لإحضار المكونات الطازجة من الخضروات والفواكه، وتعود بعد ذلك إلى المنزل لاستكمال التجهيزات وتلقّي الطلبات، إلى جانب طباعة الفواتير والتغليف وأخيراً توصيل الطلبات، وينتهي يومها في منتصف الليل، وكانت لديها مشكلة في توظيف من يساعدها بسبب التعليم الراقي الذي تلقته في الخارج.

وأضافت سماح أنها خصّصت رقم موبايل لتلقي طلبات العملاء، وقررت ذات يوم الحصول على إجازة وأغلقت الموبايل، لكنها لم تفتحه مرة أخرى.