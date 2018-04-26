خمنوا من تكون هاتين الفتاتين في هذه الصورة!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجمتين العالميتين كايلي و​كيندل جينر​، وذلك منذ أيام الطفولة.

ولاقت الصورة انتشاراً واسعاً، حيث لاقت العديد من الاعجابات والتعليقات. كما انّ البعض اعتبر أنّ كيندل (يمين الصورة) لا تزال ملامح وجهها متشابهة جداً ليومنا هذا.

أما كايلي (يسار الصورة) فتغيرت ملامحها قليلاً.

وكان حبيب ​كايلي جينر​ السابق مغني الراب الشهير تايغا، قد وضع مؤخراً، حداً للأخبار والإشاعات التي تحدثت أخيراً عن إعتقاده أن إبنة جينر التي ولدتها مؤخراً “ستورمي” قد تكون إبنته. حيث نفى هذا الكلام قائلاً:” لم أقل شيئاً عن طفل شخص آخر أو عائلة أحدهم، ولن أفعل هذا على الإطلاق”.