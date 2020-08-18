تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان تغيرت كثيراً بمرور الزمن.

إنه الفنان رامز جلال، عرف الشهرة من أوسع أبوابها عبر تقديم برامج المقالب فهو يعتبر من أكثر الفنانين حباً للمقالب وله مقالب عديدة في أكثر من برنامج تلفزيوني منها “رامز ثعلب الصحراء” و”رامز قلب الاسد” و”رامز مجنون رسمي” وغيرها.

في سياقٍ آخر، نشر الفنان رامز جلال فيديو لإحدي معجباته وهي ترسمه بمنتهي الدقة التي تعكس موهبتها الكبيرة وتمكنها، مستعرضه كل”لوك” ظهر به في مواسم برنامج المقالب الذي يقدمه كل رمضان بإسم مختلف، مثل “رامز قرش البحر” و”رامز توت عنخ امون” واختتمته بموسمه الأخير “رامز مجنون رسمي” وعلّق رامز قائلا:”بسم الله ماشاء الله، تسلم ايديكي يا سندس، وربنا مايحرمنيش منك”.

وعلي الصعيد الفنى، يشارك الفنان رامز جلال الفنانة “ غادة عادل” بطولة “فيلم هيكل نظمى”، بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً “فيلم عيال حبيبة” للنجم حمادة هلال وإخراج مجدي الهواري منذ 15 عاماً، ويجسد رامز في الفيلم شخصية “صحفى” يتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك ‏الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية “طبيبة” وتشاركه ‏فى تلك الأزمات، ويشارك فى بطولته بجانب رامز وغادة عادل، ‏خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ‏ضيوف الشرف‎.