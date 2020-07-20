تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تقريبا، وبدت في تلك الصورة بتسريحة شعر مجدول، أبرزت علامات الشبه بوضوح، حيث لم تتغير ملامحها البريئة كثيراً عمّا كانت عليه في طفولتها.

أنها الفنانة المصرية”حنان ترك” التى أستطاعت أن تحصد عدد هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة التى شاركت بها متابعيها، والتى أرفقتها بالتعليق :”اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا”.

في سياقٍ آخر، تفاعلت الفنانة حنان ترك مع متابعيها من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر”، بمناسبة اقتراب عيد الأضحي المبارك، حيث نشرت بوست كتبت فيه دعاء: “اللهم بلغنا العشر الأوائل من ذي الحجة، ونحن في أحسن صحة وحال .. مجبورين ومرحومين برحمتك يا ارحم الراحمين”.