تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لراقصة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر ثلاث اعوام تقريبا، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها، مؤكدين أن ملامحها تتغيرت كثيراً عمّا كانت عليه في طفولتها.

أنها الممثلة والراقصة المصرية “دينا” التى شاركت جمهورها ومتابعيها بصور مدمجه لها من طفولتها، حيث أنها دائما ماتحرص على مشاركة متابعيها بصور ومقاطع فيديو من حفلاتها واعمالها الفنية وحياتها الخاصة، ولكن هذه المرة قررت أن تشاركهم ذكريات من طفولتها.

في سياقٍ آخر، شاركت الفنانة دينا، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام بصورة لها اعتمدت من خلالها إطلالة تبرز جمالها. وظهرت بها دينا، ببلوزة جذابة بدون اكمام باللون الأسود، مستعرضة رشاقتها، ومن الناحية الجمالية، أعتمدت دينا في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمالها، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت ايشارب على الرأس باللون الأسود.

وعلي الصعيد الفنى، يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا مشاركتها في “مسلسل سلطانة المعز”، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2020، “مسلسل سلطانة المعز” بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالغني، محمود البزاوى، عمرو عبدالجليل، دينا، مى الغيطي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد بكير.