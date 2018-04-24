خمنوا هوية الشابة التي كانت ترافق كاظم الساهر… ليست خطيبته!‎

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لفتاة كانت تُرافِق الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ في مناسبات مُتعدّدة، وفي بلدان كثيرة. وتساءل البعض ما اذا كانت خطيبته التونسية سارة مقني أم أنّها فتاة مختلفة.

ليتبيّن لاحقاً أنها صديقة مُقرّبة منه تدعى ايمان، وهو يعتزّ كثيراً بصداقتها، ولكنّها ليست خطيبته التي اختار الارتباط بها.

وتعود صداقته معها إلى سنوات طويلة مضت وهي تعيش في إسبانيا، وليست هذه الصور الوحيدة لإيمان مع القيصر، وإنّما صداقتهما مليئة باللحظات التي يقدّرها القيصر ويحترمها.

إشارة الى انّ الشائعة التي طالت كاظم الساهر عن أنه إنفصل عن خطيبته في الفترة الاخيرة، هي أمر ليس له أيّ أساس من الصحة.