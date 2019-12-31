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” خناقة ” على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب فيلم الفلوس

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بعد أيام قليلة من عرض فيلم ” الفلوس ” للفنان المصري ” تامر حسني ” بدور العرض السينمائي تصدر الفيلم قائمة الأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وأشاد الكثيرون بمستوى الفيلم مؤكدين على إنه فيلم رائع ويعتبر نقلة في تاريخ تامر حسني في مجال التمثيل .

إلا إنه على جانب آخر انطلق هاشتاج على موقع تويتر يحمل إسم ” الفلوس فيلم فاشل ” والذي دشنه من لم يعجبهم الفيلم ووصفوه بإنه سئ .

الأمر الذي أدى إلى اشتعال حرب إلكترونية حول الفيلم بين الجانبين المؤيد والمعارض له على مواقع التواصل الإجتماعي .. والتي أرجعها الكثيرون إلى إنها تمثل  صراع شركات الإنتاج والتوزيع .

يذكر أن الفيلم من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام .. قصة تامر حسني وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق .

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى ” سيف “وهو نصاب محترف تستعين به الفتاة الجميلة الثرية ” حلا ” ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر .. لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة .

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