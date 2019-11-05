خوفا من القبض عليه.. حمو بيكا يهرب من منزله ويعتذر ووالدته من هاني شاكر

تحدث المطرب المصري الشعبي ​حمو بيكا​ عن أزمته المستجدة مع نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد إقتحامه لمقرها ومحاولته الإعتداء على الموجودين، مما دفع النيابة العامة لإصدار أمر بضبطه وإحضاره بسرعة للتحقيق معه، إذ قال بيكا :”الفترة الماضية لم أكن في بيتي خوفاً من القبض عليّ. في نقابة الموسيقيين عاملوني أسوأ معاملة ولا أعلم إلى أين أذهب كي أعمل وأغني”؟

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة العربية الحدث: “ذهبت إلى النقابة كي آخذ حقي، وقضيت 8 ساعات حتى أحصل على تصريح”.

وتابع: “لم أتهجم على النقابة وليست لي سابقة في أي قسم شرطة، وما فعلته كان “ساعة غضب” واعتذرت للأستاذ هاني شاكر على “يوتيوب” وفي التلفزيون، وفي كل منصات التواصل الاجتماعي وأمي اعتذرت له، ولا أعلم ماذا أفعل؟”

وقال: “أمارس الغناء وعندي ملايين يسمعونني. منعوا حفلاتي لكن أنا الآن أغني في الاستوديو الخاص بي”.

اما عن محتوى الفن الذي يقدمه قال:”أقدم محتوى جيداً وصل للكل والناس تحبه، والوحيد اللي حُرر له محضر في النقابة هو أنا، والباقي كله يشتغل ويعمل حفلاته ولا مستوى هابطاً لديّ مثلما يقولون”.