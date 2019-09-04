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دانة الطويرش بصور جديدة مع طفلتها ديم!

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دانة الطويرش وطفلتها ديم

دانة الطويرش وطفلتها ديم

نشرت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش مجموعة صور جديدة لها مع طفلتها ديم وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وقد حرضت دانة الطويرش على عدم واظهار ملامح طفلتها بشكل واضح بحيث لم تظهر وجهها كاملا.

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بوچاچا •

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وكانت دانة الطويرش قد نشرت مقطع فيديو لحفل الاستقبال كاشفة عن تنظيم ديكور منزلها واعدادها له بشكل يسمح باستقبال المدعوين، كما استعرضت التوزيعات الباهظة الثمن التي أعدت للحضور، إلى جانب الديكور الرقيق الذي اعتمد بشكل كبير على باقات الورود.

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يـغازلنـا المطر والديـم ..☁️

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كما حرصت الدكتورة خلود التي كانت من ضمن المدعوات لحفل استقبال دانة الطويرش، على تصوير كافة تفاصيل الحفل واستعراض التوزيعات الأنيقة التي أعدت، كما عرضت أطباق الطعام والحلوى والشوكولاته المتنوعة.

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