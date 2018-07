درة تتألق بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

S u n s h i n e.. #behindthescenes #soon @femmes_de_tunisie_officiel #magazine Thanks for the #beautiful #photos and #makeup #hairstyle @steevy_aymen and one of my fav #designer @soltanaofficial #dress #staytunedformore #dorra #dorra_zarrouk #naturallook #soul #icon #fashion #cinema #mothertown #Tunisia #darsebastienhammamet

A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk) on Jul 12, 2018 at 2:22am PDT