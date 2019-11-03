درة تكشف السبب عن عدم اهتمامها بالزواج وشرطها الوحيد لذلك

حلت الفنانة التونسية ” درة ” ضيفة مع الإعلامية المصرية ” منى الشاذلي ” في برنامجها معكم المذاع على قناة ” cbc ” يوم الخميس الماضي .

وبسؤال درة حول السبب من عدم زواجها إلى الآن أشارت إلى إنها لم تجد الشخص المناسب بعد .

فقالت : ” ارتديت فساتين زفاف كثيرة في الأفلام والمسلسلات .. لو لبسته في الحقيقة مش هيبقى جديد عليا لبسته في أدوار وصور كتير يعني .. بس هو أكيد ليه طعم تاني .. أنا لحد دلوقتي مقابلتش فارس أحلامي لا قابلت فارس ولا قابلت أحلام ” .

وأضافت : ” ده نصيب أنا نفسي معرفش إمتى .. أنا مش معتبراه أصلا قرار عشان أجله أو لا .. عمري ما تعاملت مع الموضوع ده بالطريقة دي أول ما ييجي النصيب والشخص المناسب واللحظة المناسبة هتجوز طبعا ” .

وأشارت درة إلى أهمية وجود قصة حب بينها وبين الشخص الذي ستتزوجه والذي يعتبر شرط أساسي لها وإنه لا يوجد لديها متطلبات كثيرة .

قائلة : ” كنت مرتبطة قبل كده وانفصلت ممكن تبقى بسبب الظروف أو تكتشفي إن الشخص مش مناسب .. أنا زمان كان عندي خوف من الارتباط بس طالما أنا محافظة على كرامتي وحياتي محدش هيقدر يخسرني حاجة .. أنا مش بخاف من الخسارة بس لازم اللي هتجوزه أكون بحبه ويكون بيحبني ويكون بينا تفاهم بس دي طلباتي معنديش طلبات رهيبة زي ما الناس متخيلة ” .