دعوة صلح من نجمة “ذا فويس” نداء شرارة لشيرين عبد الوهاب

كشفت المطربة الأردنية نداء شرارة نجمة برنامج “ذا فويس”، عن تطورات جديدة بشأن خلافها مع النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، حيث أكدت إنها تحب وتحترم شيرين، ولن تنسى دعمها ومساندتها لها أثناء مشاركتها في برنامج “ذا فويس”.

وأضافت خلال حلولها ضيفة في برنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة CBC، أن خلافها مع شيرين وقع نتيجة سوء تفاهم بسبب حديثها عن أزمتها معها، وما أحزنها هو رد شيرين في تصريحاتها عنها في أحد البرامج، رغم أنها تعلم جيدا طبيعة شخصيتها وطيبة قلبها.

وأعلنت نداء شرارة عن انتهاء أزمتها مع شيرين عبد الوهاب، وكأن شيئا لم يكن، وقدمت لها على الهواء أغنيتها “بكلمة منك”.

يذكر أن الأزمة بين نداء شرارة وشيرين عبد الوهاب بدأت بسبب اتهام نداء لشيرين بأنها وعدتها بأن تغني معها في إحدى الحفلات ولم يحدث ذلك.

وردت شيرين على كلام نداء مؤكدة أنها دعمتها ووقفت إلى جوارها وطالبت الجميع بالتصويت لها، لكنها لم تدعها للغناء معها وأن نداء فهمت الأمر بشكل خاطئ.