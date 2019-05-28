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دعوى مرتضى منصور ضد رامز جلال تقابل بالرفض

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مثل كل عام يثير رامز جلال الجدل ببرامجه ونوعية ما يقدمه من محتوى والذي يلاقي استحسان البعض والبعض الآخر ينتقده ولا يتقبله ويصل الأمر إلى بلاغات ودعاوي قضائية .

آخرها الدعوى التي قدمها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لوقف برنامج ” رامز في الشلال ” والذي يراه مرتضى منصور برنامج هزلي يخدع فيه المشاهد لإنه يقوم بالاتفاق مع ضيوف البرنامج على ما سيحدث بالإضافة إلى ما يشمله من سباب وألفاظ غير لائقة وخادشة للحياء والذوق العام وسخرية من الضيوف مما يخالف القيم ولا يليق بشهر رمضان الكريم .

ولكن قوبلت الدعوى القضائية بالرفض من قبل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر وألزمت المدعي بالمصروفات .

وجاء هذا القرار باعتبار أن قناة MBC  مؤسسة إعلامية بدولة الإمارات وتبث برامجها من الخارج عن طريق شراء ترددات من شركة نايل سات .

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