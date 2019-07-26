دفن جثمان فاروق الفيشاوي بجوار شقيقه بـ مسقط رأسه

سيطرت حالة من الحزن فى مسقط رأس النجم الراحل فاروق الفيشاوي بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، بعد الإعلان عن وفاة الفيشاوى، فجر يوم الخميس، وقد تمت صلاة الجنازة على الراحل بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ثم انطلق الجثمان إلى المنوفية مسقط رأسه وصلى عليه فى مسجد الصعيدى مرة أخرى ودفن فى مقابر الأسرة بالقرية، حيث كان الفنان الراحل على اتصال دائم بأسرته.

وكانت وصية فاروق الفيشاوي قبل رحيله، أن يدفن بجوار شقيقه الحاج جلال الفيشاوي، على أن يقام سرادق لتقبل العزاء أمام مدرسة “غانم بيك” بعد دفن الجثمان مباشرة.

فاروق الفيشاوي توفى فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عامًا، وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.