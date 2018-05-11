دكتور نفسي لـ نسرين طافش: “!ن كيدك لعظيم”… شاهد كيف ردت عليه!

استضاف الاعلامي اللبناني وسام بريدي الممثلة السورية نسرين طافش ضمن برنامجه “انت اونلاين” المذاع على قناة دبي.

وضمن فقرة “دكتور انونلاين” والتي تعتمد على الصور الشخصية للفنان لتحليل شخصيته قال الدكتور نبيل خوري، أخصائي في علم النفس العيادي، عن نسرين طافش انها جميلة جدا وانها مستعدة للقيام بأي شيء دون تردد او خجل او خوف وانها مستعدة للوصول لهدفها بأي ثمن مهما كانت النتيجة.

وتابع الدكتور ان قدرة نسرين طافش على الظهور كأمرأة ناعمة الملمس والمسكينة تذكر بـ “الهرة الشقية” التي غالبا ما تستعمل مخالب المخمل تمهيدا لانقضاضها بمخالب الهجوم وهذا التلون يدل على قدرة ذكاء هائلة.

وبعد ان قال عنها انها “تتمسكن للتتمكن” ختم الدكتور كلامه بالقول: “نسرين طافش ان كيدك لعظيم”.

بدورها قالت نسرين ان فقط ثلاثين بالمئة مما قاله الدكتور صحيح وأن لديها جانب عفوي لا تظهره على مواقع التواصل او على التلفزيون.