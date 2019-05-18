دنيا بطمة بالحجاب في ضريح الملك محمد الخامس

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عددا من الصور الجديدة لها والتي ظهرت خلالها بغطاء الرأس وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وقد علقت دنيا بطمة على الصور قائلة: “من زيارتي لضريح المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه تخليدا لذكرى وفاته 🙏🏻”.

كما وجهت دنيا بطمة الشكر للهيئة الملكية المغربية على إشرافهم واهتمامهم.

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https://www.instagram.com/p/Bxm1Eu6nu-A/

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وكانت دنيا بطمة قد وجهت، منذ يومين وخلال مشاركتها في احد المعارض في مدينة مراكش، رسالة قوية لكل منتقديها وقالت “نجاحي مستفز لمجموعة من الأشخاص، فمن الطبيعي أن يشنوا حربا علي وينتقدونني ويسيؤون لي، كما أنهم يذكرون اسمي فقط من أجل الشهرة لا أقل ولا أكثر ولم تسلط عليهم الأضواء كما هو الأمر بالنسبة لي”.

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وختمت بطمة كلامها قائلة “المنتقدين دايرين ليا واحد النشاط يومي في حياتي، وكنصح أي رجل ميتعاطاش معايا باش مايوليش مرا”.