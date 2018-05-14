دنيا بطمة تتهم الـmbc بتدمير المواهب المغربية

اعترضت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ على فوز المشتركة العراقية ​دموع تحسين​ بلقب “​ذا فويس​”، حيث اشارت الى المشترك المغربي ​عصام سرحان​ كان يجب ان يفوز باللقب.

بطمة نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لسرحان وعلقت عليها بالتالي:

“مع احترامي لجميع الجنسيات واحترامي لجميع الأصوات التي شاركت ببرنامج ​the voice​ عصام سرحان كان ولازال و سيظل نجم ذافويس بدون منازع صوت لا نزاع عليه وتعودنا على هذا منك يا شاشة mbc تحطيم الأصوات المغربية الجبارة فالاصوات المغربية اكبر بكثير من اي مشاركة في اي برنامج هواة ولكن هذه فقط البداية يا عصام واللقب ليس بمعيار النجاح وانا أمامك اكبر دليل بالتوفيق يا ابن المغرب الصوت الوحيد والنادر بالعالم

برافو لقد فزت بقلوب ملايين الناس والمحبين واتمنى من كل المغاربة استقبال عصام احر استقبال عند عودته استقبال يليق بمقامه بررررافو

ومبروك دموع أتمنى ان يكون كلام الشركة المنتجة صحيح ويفون بوعودهم اي (الألبوم)”.