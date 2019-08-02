دنيا بطمة تحدث ضجة بإطلالتها الجديدة.. شاهدوا زيها الخاص الذي أشعل المواقع

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صوراً بإطلالة جديدة تماماً.

والتقطت الصور لها أثناء إحيائها حفلاً بدعوة من “جمعية مهرجان كلميم” في اطار الدورة التاسعة من “مهرجان أسبوع الجمل” الذي أقيم في الصحراء المغربية.

وبدت فيها وهي ترتدي الزي الخاص بتلك المنطقة او الملحفة المغربية التي تشبه العباءة الواسعة مع غطاء للرأس باللون والنقشات نفسها.

وابدى الكثير من المتابعين إعجابهم بهذه الإطلالة التي علقت عليها الفنانة. وكتبت: “نقولها ومللي بلسان حساني بيكم يا وني يا أهل كليميم. أناقتي اليوم بالملحفة الصحراوية”.

ويشار إلى أنه تم تسليط الأضواء على الفنانة وزوجها مؤخراً، بعدما عبّر الأخير عن غضبه امام الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش مشاركتها في “مهرجان أفران الدولي” في المغرب.

وحذّر هؤلاء بلهجة حادة من عواقب طرح اسئلة شخصية على زوجته، كما تدخل لدى اصرار احدهم على ذلك مقاطعاً المؤتمر.

