دنيا بطمة تخضع لسلسلة من عمليات التجميل.. والجمهور ينتقد
أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل بين متابعيها من خلال آخر صور نشرتها على صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لتنشر احدى حسابات المتابعين، صورتين للفنانة ظهرت بإحداها نحيفة الوجه أكثر من الأخرى، منتقدين خضوع صور الفنانة للتعديل على أحد برامج “الفوتوشوب”.
وقد رجّح بعض المتابعين أن دنيا خضعت لسلسلة من عمليات التجميل، خصوصاً في منطقة الذقن والّتي تسمى بعملية ” تكساس “، لتكبير شفافها، وخدودها وتعديل فكيها.
من ناحية أخرى، تستعد الفنانة المغربية للإحتفال نهاية الشهر الحالي بحفل “عقيقة”، (الذي يُحتفل فيه بعد اسبوع من ولادة الطفل)، للاحتفال بابنتها الأولى “غزل”.
القرد قرد لو وضعت له سلسلة ذهب
حلو الفستان بالصورة رقم 3 .. عندي سؤال للمغربيات الحلوين :إذا هيك بتلبسوا بالأيام العادي متل رقم 3 لكان كيف بالعرس؟ عن جد شو بتلبس العروس؟
لازم نوّرت تدفع لي commission هههه
لبّس البوصة تصبح عروسة
هذا المثل اصح من عكسه بعد التقدم الهائل في فن التزييف الذي يسمونه التجميل!
وصار بامكان من تملك المال الكافي ان تصبح هيفا او نانسي بعد التزييف 🙂
واليكم الدليل
https://www.google.jo/search?ei=8PBDWu_wGIH4wQLCy4zoAQ&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%A8%D9%84+%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF&oq=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%A8%D9%84+%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF&gs_l=psy-ab.12…3802.18020.0.20232.36.35.0.0.0.0.1007.6615.0j12j6j3j1j0j1j1.24.0….0…1c.1.64.psy-ab..12.4.1636…0j33i160k1j0i67k1j0i131k1.0.lnRrXQnu3Do
Dear Norma 🙂 I thank you very much & Happy New Year to you and your family