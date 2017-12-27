دنيا بطمة تخضع لسلسلة من عمليات التجميل.. والجمهور ينتقد فن

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أثارت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ الجدل بين متابعيها من خلال آخر صور نشرتها على صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لتنشر احدى حسابات المتابعين، صورتين للفنانة ظهرت بإحداها نحيفة الوجه أكثر من الأخرى، منتقدين خضوع صور الفنانة للتعديل على أحد برامج “الفوتوشوب”.

وقد رجّح بعض المتابعين أن دنيا خضعت لسلسلة من عمليات التجميل، خصوصاً في منطقة الذقن والّتي تسمى بعملية ” تكساس “، لتكبير شفافها، وخدودها وتعديل فكيها.

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة المغربية للإحتفال نهاية الشهر الحالي بحفل “عقيقة”، (الذي يُحتفل فيه بعد اسبوع من ولادة الطفل)، للاحتفال بابنتها الأولى “غزل”.