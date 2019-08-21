دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

أذهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها بإطلالة لافتة بعدما نشرت مجموعة من الصور الخاصة بها على حسابها على تطبيق “إنستغرام”.

وظهرت فيها بجمال خطف الكثير من الأنظار حيث بدت ملامحها جذابة جداً بعدما أضافت العدسات الزرقاء إلى عينيها.

وابدى عدد كبير جداً من الرواد إعجابهم بها ورأوا أنها تغيرت كثيراً وأصبحت أكثر جمالاً من قبل.

ويشار إلى أن الفنانة تعرضت في المقابل في وقت سابق للكثير من الانتقادات بسبب نشرها صوراً لها مرتدية ملابس صيفية.

واختارت لذلك فساتين قصيرة بألوان فاتحة وأخرى طويلة مع الشراشيب أو من دونها. وأكثر ما لفت الانتباه كان ظهورها مرتدية فستاناً قصيراً يشبه “الكاش مايوه”بألوان صاخبة مثل الأصفر والأحمر حيث رأى الكثير من المتابعين أنها تبدو كطفلة صغيرة.

