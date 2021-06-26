ردّت الفنّانة ​المغرب​يّة ​دنيا بطمة​ على منتقدي زيادة وزنها بنشر مجموعة صور لها من إطلالتها بأحد المناسبات في المغرب، أظهرت من خلالها رشاقتها ومحافظتها على جسمها، على الرغم من وضعها طفلتها الثانية “ليلى روز”، منذ فترة قصيرة.



وشاركت دنيا متابعيها صور عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، بفستان أسود قصير وضيّق، بصيحة الأكمام المنفوخة مع فتحة عن الجنب، ونسقت معه حزام باللون الأسود لتبرز خصرها النحيل وتبرز مفاتنها.



ونسّقت معه صندل نت اللون الأزرق الأنيق، وبتصميم صيفي مع إكسسوارات ناعمة ومناسبة للإطلالة، وأرفقت الصور بتعليق: “أناقتي بإيڤنت مدينة طنجة”، وكانت قد رفعت شعرها من الامام وتركته منسدلاً على كتفيها بطريقة الويفي، وطبقت مكياجاً قوياً.



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، مثنيين على رشاقتها.