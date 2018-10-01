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دنيا بطمة تزور قبر وئام الدحماني… وتنشر هذه الصورة!

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دنيا بطمة

دنيا بطمة

أثارت النجمة المغربية دنيا بطمة  تفاعلاً كبيراً عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق الصور انستقرام حين نشرت صورة لها تزور قبراً وذلك تزامناً مع علاج زوجها البحريني محمد الترك من مرض السرطان.

دنيا بطمة ظهرت تزور قبر زميلتها الراحلة وئام الدحماني والتي وافتها المنية منذ أشهر بطريقة مفاجئة تسبت بصدمة لجميع الوسط الفني في المغرب والعالم العربي.

زيارة الفنانة دنيا بطمة لقبر زميلتها أثر في نفوس الجمهور وشكروها على التزامها زيارة صديقتها والدعاء لها.

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اللهم ارحمها وارحم كل أمة سيدنا محمد صَل الله عليه وسلم 🙏🏻💐#دنيا_بطمه

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