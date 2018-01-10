دنيا بطمة تستعرض المجوهرات التي حصلت عليها ابنتها بعد عقيقتها
أقامت الفنانة المغربية دنيا بطمة حفلاً ضخماً للاحتفال بعقيقة ابنتها غزل في أحد الفنادق في مدينة مراكش، وذلك بحضور مجموعة من الفنانين من مختلف الميادين.
إلا أن هذا الحفل الضخم أثار دهشة المتابعين وخصوصاً بعد نشرها صور الهدايا القيّمة التي تلقتها من أصدقائها وزملائها الذين حضروا الحفل.
ونشرت بطمة صورة للمجوهرات عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت:” مجوهرات ذهب هدايا عقيقة ابنتي الجميلة حزام ذهب تقليدي الى غير ذلك صممو خصيصا لليلتها من محل يعطيكم الصحه ️الدفوع”. وحققت الصورة ردود فعل عديدة واعجابات وتعليقات مختلفة.
هذا ليس استعراض هذه تقاليد عندنا ان تصور و تظهر الهدايا علنا كنوع من الفرح أظن نفس التقاليد في دول عربية اخرى و هي من التقاليد و العادات السيئة الي يجب ان تفنى لانها تسبب احراج بين المدعوون حتى عند العرس لازم العريس يقدم هديته بالموسيقى و الطبل و يلف بها الأزقة و الدروب بس بطومة الغبية بامكانها ان تتجاوز عن هذا لان هداياها من النوع الثمين و ربما ما قامت به ليس من باب التقاليد بل لاستفزاز عايلة زوجها
يخرررب بيت أم ضبك والبت استغفرالله العظيم فيها منك قاتك القرررف قبيحة لأقصي درجة