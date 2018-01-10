دنيا بطمة تستعرض المجوهرات التي حصلت عليها ابنتها بعد عقيقتها

دنيا بطمة تستعرض المجوهرات التي حصلت عليها ابنتها بعد عقيقتها فن

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أقامت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ حفلاً ضخماً للاحتفال بعقيقة ابنتها غزل في أحد الفنادق في مدينة مراكش، وذلك بحضور مجموعة من الفنانين من مختلف الميادين.

إلا أن هذا الحفل الضخم أثار دهشة المتابعين وخصوصاً بعد نشرها صور الهدايا القيّمة التي تلقتها من أصدقائها وزملائها الذين حضروا الحفل.

ونشرت بطمة صورة للمجوهرات عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت:” مجوهرات ذهب هدايا عقيقة ابنتي الجميلة حزام ذهب تقليدي الى غير ذلك صممو خصيصا لليلتها من محل يعطيكم الصحه ️الدفوع”. وحققت الصورة ردود فعل عديدة واعجابات وتعليقات مختلفة.