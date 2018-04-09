دنيا بطمة تطلق اغنيتها الجديدة “​علمتني​”.. شاهد رسالة متابعيها لها

نشرت الفنانة ​دنيا بطمة​ صورة للتعليقات التي تلقّتها من متابعيها على اغنيتها الجديدة “​علمتني​” والتي طرحتها على طريقة الفيديو الكليب، على يوتيوب.

وعلقت دنيا على الصورة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “صباح التألق والأصداء الجميلة لجديدي الذي أضاف لي الكثير، في مسيرتي الفنية، نقلة أخرى في عالم الفن الحالي.. أشكركم على حبكم ودعمكم، ولا يمكن نجاح أي فنان دونكم، “علمتني”.. فعلا علمتني هذه الأغنية، أن الطربي، لا يعلا عليه، وشكرا لكل الطاقم، الذي ساهم في كل خطوة لنجاحي”.

الجدير ذكره ان اغنية “علمتني” من كلمات ​أحمد صبري​، والحان ​سعيد الامام​.