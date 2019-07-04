دنيا بطمة تعتذر لـ فاطمة الركراكي “سيدة الشاشة المغربية”.. والسبب!

شاركت الفنانة دنيا بطمة جمهورها، عبر حسابها الرسمي على “إنستقرام”، بصورة للدعوة التي تلقتها لحضور حفل تكريم النجمة الكبير “فاطمة الركراكي”، واعتذرت من خلال تعليقها عن حضور الحفل بسبب تواجدها خارج المغرب.

وعلقت دنيا وقالت: “ربي يطول بعمرك سيدة الشاشة المغربية الفنانة القديرة فاطمة الركراكي، وشكرا لكل منظمي حفل الوفاء لهذه الفنانة التي أعطت الكثير لكل بيت مغربي”.

وأضافت: “نظرا لعدم تواجدي حاليا ببلدي المغرب فأنا أعتذر عن عدم حضوري هذا لا يمنع أنني كنت سأكون فخورة بحضوري لولا ظروف المسافات البعيدة، نشوفك على خير فنانتنا المقتدرة فاطمة الركراكي وشكرا لكل من فكر بتكريم وتقدير هذا الهرم لأنها تستحق”.

وتعد النجمة فاطمة الركراكي، إحدى أهم نجمات التمثيل في المغرب، وقدمت الكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، وبدأت مشوراها الفني في منتصف الخمسينيات، وأصيبت بالعمي خلال السنوات الماضية، بعد أن تدهورت حالتها الصحية بشكل ملحوظ.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا بطمة، كان كليب “الزمن بيدور”، وهو من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي، وتم تصوير الكليب في القاهرة من إخراج أحمد جيلاني، كما أعلنت خلال الأيام الماضية عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديد “زمن بلقيس” للشاعر يوسف ناصر.