دنيا بطمة في مقطع فيديو راقص وتحظر التعليق عليه

نشرت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من إحدى حفلات الزفاف .

وظهرت دنيا بطمة في مقطع الفيديو وهي ترقص بحماس ومندمجة مع الموسيقى خلال إحيائها لإحدى حفلات الزفاف .

الأمر الذى أثار التعليقات ضدها حيث أشار البعض إلى إنها حاولت تقليد الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” في طريقة رقصها وهو ما لاحظوه في مقطع الفيديو .. وآخرون اعتبروا أنها لم تنجح في تقليدها إذ اعتادت ميريام تقديم وصلات رقص مشابهة في حفلاتها .

مما دفع دنيا بطمة إلى حظر حظر خاصية التعليقات على مقطع الفيديو .. وكتبت دنيا في تعليقها على الفيديو : ” فصلة مع فرقتي العجيبة ” .