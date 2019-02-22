دنيا بطمة مستاءة: من العيب المتاجرة باسم الفنان من دون علمه.. وتتجه للقضاء

عبّرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ عن إستيائها من إقدام تظاهرة فنية مغربية على وضع إسمها في الملصق الترويجي من دون علمها أو استدعائها، وذلك للحصول على دعم المستشهرين.

كما إتهمت بطمة تظاهرة “بازار” بالنصب والاحتيال، مؤكدة أنها ستحسم في مثل هذه التصرفات التي تطالهن وستتجه للقضاء.

وكتبت بطمة في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “لن أكون من الحاضريت للبازار المزيف، ولم توجه لب أية دعوة ولا يهمني أصلا الحضور، ومن العيب المتاجرة باسم الفنان من دون علمه، وهذا ما أسميه بالنصب والاحتيال على محلات الذهب وغيرها للانخراط في هذا البازار المزيف”.