حرصت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم على توجيه رسالة الى زوجها الاعلامي رامي رضوان بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت دنيا سمير غانم، صورة لرامي رضوان عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها كاتبة: “كل سنة و انت طيب و ناجح و ربنا يحفظك و يخليك لينا”.

وتابعت ” و يا رب كل دعوات بابي و مامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك لإنك فعلا تستاهلها ”.

بدوره علق رامي رضوان على رسالة زوجته كاتبا: “ربنا يخليكي لي حبيبتي..وننجح مع بعض..ويقدرني أسعدك انت وكايلا طول العمر ..ويجعل حبايبي في الجنة مبسوطين ومتهنيين ومطمئنين عليكم ”.